Amira Pocher fällt es schwer, sich von ihrem Baby zu trennen! Pünktlich zu Beginn der Karnevalssaison durften Oliver Pocher (41) und seine Liebste ihren Spross am 11. November auf der Welt begrüßen. Da der TV-Scherzkeks gerade mit Let's Dance durch Deutschland tourt, kann er sein neues Vaterglück derzeit noch nicht in vollen Zügen auskosten. Und jetzt musste auch Amira ihren Sohn zum ersten Mal alleine lassen – und das fiel der frischgebackenen Mama ziemlich schwer.

"Das erste Mal ohne Baby raus (für ein paar Minuten, aber es tut weeeeh!!)", schrieb die Beauty in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie mit ihren Fans ein passendes Foto, auf dem sie sichtlich traurig in die Kamera guckt. Auch wenn der Kleine nicht lange auf seine Mama verzichten muss, kann Amira es offenbar kaum erwarten, ihn endlich wieder in ihre Arme zu schließen.

Schon kurz nach der Geburt ließ Olis Frau im Gespräch mit RTL verlauten, wie sehr sie das neue Familienglück genießt. "Die ganzen Mütter, die vorher gesagt haben: 'Ja, das ist ein neues Level von Liebe und wenn du mal ein Kind hast, dann weißt du erst, was Liebe ist'", sagte sie und fügte hinzu, dass sie genau dieses Gefühl am eigenen Leib erfahren habe.

