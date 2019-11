Muttersein ist nicht einfach – diese Neu-Mama zelebriert aber offensichtlich sowohl die Höhen als auch die Tiefen des Alltags mit Baby: Im November 2018 wurde Film-Ikone Diane Kruger (43) zum allerersten Mal Mama. Die Leinwand-Größe und ihr Partner, The Walking Dead-Star Norman Reedus (50), begrüßten eine Tochter auf der Welt. Obwohl die beiden nicht viel ihres Familienglücks im Netz teilen, gibt es hier und da immer mal wieder süße Ausnahmen. Jetzt spricht Diane ganz offen über ihr neues Leben mit Kind und Kegel!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 43-Jährige einen Schnappschuss von sich, und zwar einen unverblümten Anblick mit ehrlichen Worten in der Bildunterschrift: "Ich fange an, meine Tränensäcke unter den Augen zu mögen, denn das bedeutet, dass mein Baby einen lustigen Tag hatte", feiert die gebürtige Deutsche die Begleiterscheinungen ihres nicht mehr ganz so entspannten Terminplans. Die Müdigkeit macht ihr offenbar überhaupt nichts aus!

Wie Mutter und Tochter den Tag verbracht haben, von dem im Foto die Rede ist? Offenbar hat das Duo stundenlang einen Spielplatz unsicher gemacht. Für Diane bedeuten diese Mußestunden etwas ganz Besonderes – "dass alles auf der Welt in Ordnung ist." Was sagt ihr dazu, dass Diane ihr Familienleben in der Regel privat hält? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruge

Instagram / dianekruger Diane Kruger, Schauspielerin

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger

