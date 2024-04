Whisky oder Wodka: Diane Kruger trank vor Sexszenen Schnaps

Für diese Szenen brauchte Diane Kruger (47) wohl ein bisschen Mut! Die Schauspielerin drehte in ihrer Karriere schon einige Filme mit pikanteren Storylines. Im Interview mit FAZ verrät sie nun, dass sie generell "nicht so der Fan von Sexszenen im Film" sei. Vor einigen Jahren habe sie vor solchen Momenten eine Routine gehabt. "Früher habe ich einen Shot Whisky oder Wodka getrunken", erklärt die "Inglourious Basterds"-Darstellerin. Heutzutage brauche sie davor aber keinen Schnaps mehr.

In ihrem aktuellen Film "Visions" sind auch ein paar intimere Szenen zu sehen. Dabei sei der 47-Jährigen aber wichtig gewesen, dass diese auf eine bestimmte Art gedreht werden. "Ich bin zum Beispiel nicht wirklich nackt zu sehen, weil ich fand, dass der Film in diesen Szenen sowieso schon voyeuristisch ist." Inder besagten Szene werden zwei Frauen beim Verkehr durch ein Loch in der Wand beobachtet, was von einem männlichen Regisseur gefilmt worden sei. "Ich wollte nicht, dass dann noch irgendwie so eine Schicht von Voyeurismus draufgelegt wird. Das ist unnötig", macht die gebürtige Niedersächsin deutlich.

Diane startete bereits im Alter von 15 Jahren als Model durch. Nach einigen Jahren auf den Laufstegen von Paris, Mailand und Co. widmete sie sich der Schauspielerei. Der internationale Durchbruch gelang ihr durch ihre Rolle in "Troja" im Jahre 2004. Seitdem ist sie aus der Filmwelt nicht mehr wegzudenken. Aber auch privat läuft es super bei der Wahl-Französin. Seit 2018 ist sie mit dem The Walking Dead-Star Norman Reedus (55) zusammen, mit dem sie eine Tochter hat.

Getty Images Diane Kruger bei der Vanity Fairy Afterparty der Oscars 2024

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Oktober 2023

