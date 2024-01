Power-Paar: Norman Reedus und Diane laufen auf Fashion Week!

Sie üben sich als Models! Norman Reedus (55) und Diane Kruger (47) gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten des Films "Sky" kennengelernt hatten. Bis heute weisen beide eine erfolgreiche Schauspielkarriere auf. Nun wagt das Paar es, in eine andere Branche einzutauchen – die des Runways. Diane und Norman laufen auf der Pariser Fashion Week!

Auf Instagram schreibt die "Troja"-Darstellerin: "Ich meine... Ich auf dem Laufsteg? Was? Nur für Alexandre Mattiussi! Danke für eine unbeschreibliche Erfahrung! Ich habe mich noch nie kleiner in meinem Leben gefühlt! Und bravo. Mögen Fashion und Paris hoch leben!" Dabei legt die gebürtige Niedersächsin einen klassischen Auftritt in einem blauen Anzug mit schwarzen Stiefeln hin.

Und auch ihr Verlobter Norman kann sich sehen lassen – in gleich zwei Outfits für Yohji Yamamoto! So trägt er zum einen eine bunte Mischung aus hellblauem Hemd und einer beigen Weste mit violetter Hose und zeigt einen stylishen Kontrast mit dem weiteren Outfit. In dem ist der The Walking Dead-Darsteller in cooler, schwarz-weißer Kleidung zu sehen, die mit großen Schriftzügen versehen ist und der 55-Jährige trägt dazu einen schwarzen Hut.

Getty Images Diane Kruger, Fashion Week 2024

Getty Images Norman Reedus, Fashion Week 2024

Getty Images Norman Reedus, Fashion Week 2024

