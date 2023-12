Diane Kruger und Norman Reedus teilen süße Weihnachtsgrüße!

Diane Kruger (47) und Norman Reedus (54) sind in Weihnachtsstimmung! Seit 2016 sind die deutsche Schauspielerin und ihr US-amerikanischer Kollege ein Paar. Ihre Liebe festigte sich über die Zeit immer mehr, vor gut fünf Jahren machte ihre gemeinsame Tochter dann das Glück der beiden perfekt. Das Weihnachtsfest genießt die Familie auch in diesem Jahr zusammen – und zu diesem Anlass senden Diane und Norman süße Grüße an ihre Fans!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Blondine an Heiligabend ein Selfie, das sie mit ihrem Liebsten zeigt. Glücklich strahlen die beiden darauf in die Kamera, während sie vor einer festlichen Kulisse posieren. Zu dem Schnappschuss schreibt Diane: "Frohe Feiertage von unserer verrückten Familie an eure!"

Schon vor den Feiertagen verrieten Diane und Norman, wie sie das Fest der Liebe verbringen wollen. "Wir verbringen Weihnachten in New York und fahren danach in unser Haus nach Costa Rica", erklärte der The Walking Dead-Star und ergänzte, dass die Familie im Dschungel auch Silvester verbringen werde.

Diane Kruger, ihre Tochter und Norman Reedus

Diane Kruger bei den "GQ Men of the Year" Awards

Diane Kruger und Norman Reedus, Schauspieler

