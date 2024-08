Selten: Diane Krüger verzaubert Netz mit Papa-Tochter-Bild

Diane Kruger (48) verzückt ihre Fans mit einem süßen Vater-Tochter-Foto. Dass die Schauspielerin Bilder mit ihrer kleinen Tochter Nova postet, ist eher selten. Vergangenen Sonntag gab es eine Ausnahme: Die beiden machten sich zusammen mit Papa Norman Reedus (55) einen gemütlichen Tag an der frischen Luft. Bei Instagram teilt die Niedersächsin ein rührendes Foto, auf dem das Mädchen auf Normans Schoß sitzt. Der The Walking Dead-Star hält seiner Tochter die Hände ans Gesicht, während sie die Arme um seinen Hals gelegt hat. Ihre Fans sind von der Beziehung zwischen Vater und Tochter begeistert. "Die süßeste Familie", kommentiert ein User die privaten Schnappschüsse.

Ihr Privatleben halten Diane und Norman normal eher aus der Öffentlichkeit heraus. So wurde Nova bisher nur von hinten gezeigt, ihr Gesicht kennen die Fans nicht. Hin und wieder gibt es dann aber doch einen Schnappschuss. Und auch Paparazzi erwischen die kleine Familie ab und zu. Vergangenes Jahr konnten die Fotografen beispielsweise festhalten, dass Nova offenbar ein besonders großes Herz hat: Auf den Straßen Manhattans steckte sie einem Obdachlosen etwas Geld zu. Mama Diane beobachtete den Moment sichtlich stolz.

Mit Norman ist Diane bereits seit 2015 zusammen. Die beiden lernten sich am Set ihres gemeinsamen Films "Sky" kennen. 2018 kam Töchterchen Nova zur Welt. Für die 48-Jährige ein echter Segen. 2023 erzählte sie im Podcast "Divorced Not Dead", dass sie mit Mitte 30 begann, sich Nachwuchs zu wünschen: "Ich hatte plötzlich den Drang, ein Kind zu bekommen. Ehrlich gesagt hätte ich früher oder später so oder so noch ein Kind gewollt, ob mit oder ohne Mann." Nova macht die Patchwork-Familie komplett, denn der US-Amerikaner hat bereits einen erwachsenen Sohn. Der 24-jährige Mingus stammt aus seiner Beziehung zu Topmodel Helena Christensen (55). Trotz der Trennung scheinen sich die beiden noch gut zu verstehen. So ist Helena auch ab und zu auf seinem Instagram-Account zu sehen.

Instagram / dianekruger Norman Reedus und seine Tochter im August 2024

Getty Images Norman Reedus und Diane Kruger im Jahr 2022

