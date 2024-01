Diane Kruger erlaubt sich zu Normans Geburtstag kleinen Spaß

Diane Kruger (47) zeigt sich von ihrer lustigen Seite. 2015 lernte die deutsche Schauspielerin ihren Partner Norman Reedus (55) am Set des gemeinsamen Filmes "Sky" kennen. Seitdem sich die "Troja"-Darstellerin ein Jahr später von ihrem damaligen Partner Joshua Jackson (45) trennte, gehen sie und ihr Co-Star gemeinsam durchs Leben – 2018 begrüßte das Paar eine kleine Tochter auf der Welt. Jetzt feiern die drei den Geburtstag des Familienpapas – und Diane hat sich einen kleinen Spaß erlaubt.

Auf Instagram lässt die gebürtige Niedersächsin ihre Follower am 55. Geburtstag ihres Partners teilhaben. "Happy Birthday, Einhorn", schreibt sie neben ein Bild, auf dem Norman mit Sonnenbrille und Strohhut im Pool schwimmt und sich an einem Einhorn-Schwimmreifen festhält. Auf einem zweiten Schnappschuss sieht man einen Schokoladenkuchen, den Diane mit einer 21 anstelle einer 55 verziert hat – für sie bleibt Norman also für immer 21.

Einst plauderte der Hollywood-Star in einem Interview mit Promiflash aus, dass ein Mann gar nicht viel brauche, um sie zu beeindrucken. Er solle lediglich grundlegende Charaktereigenschaften mitbringen: "Jemand, der verlässlich ist, der Humor und sehr viel Freundlichkeit hat", erklärte sie – und all das scheint der The Walking Dead-Star wohl zu haben.

Instagram / dianekruger Schauspieler Norman Reedus

Snapchat / dianekruger Diane Krugers Kuchen zum 55. Geburtstag von Norman Reedus

Getty Images Diane Kruger im Juli 2022

