Die Eltern des verstorbenen Schlagersängers Jens Büchner (✝49), Hannelore und Jürgen, können den Tod ihres Sohnes immer noch nicht verkraften. Um nicht jeden Tag mit den schmerzlichen Erinnerungen an ihn konfrontiert zu werden, verbannten sie sämtliche Dinge aus ihrem Haus, die sie mit Jens in Verbindung brachten. Dennoch wollen sie sein Andenken wahren und ließen aus diesem Grund einen Grabstein anfertigen.

Bei der Dokumentation Jens Büchner – Auf den Spuren eines Auswanderers erklärten Jenny und Jessica Büchner, dass ihre Großeltern in ihrem Garten einen Grabstein stehen haben, da die Urne ihres Sohnes bei Danni (41) auf Mallorca sei. Um seiner gedenken zu können, hätten sie sich entschlossen, diesen Stein als Denkmal aufzustellen. "Wenn es um letztes Jahr geht, merkt man, dass sie stumm werden" verrieten Jens' Töchter. Im vergangenen Jahr waren Themen, die den Schlagerstar betrafen, komplett tabu. Inzwischen soll es ihnen aber etwas besser gehen.

Dennoch haben sie nicht nur Dinge wie Fotoalben aus ihrem Haushalt entfernt, sondern sogar ganze Räume umgestaltet. So zum Beispiel das Büro des Vaters: "Da waren Lamellen an den Fenstern. Die haben sie abgenommen und durch normale Vorhänge entfernt, weil das Oma zu sehr an Papa erinnert hat!"

