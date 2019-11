Sie ist die Königin der sexy Toiletten-Fotos. Die erfolgreiche amerikanische Sängerin Bebe Rexha (30) verzauberte das Internet mit einem Bild, an dem der gemeine Social-Media-Nutzer nicht so einfach vorbei scrollen kann. Bei dem vermeintlich aufwendigen Foto handelt es sich tatsächlich um einen spontanen Schnappschuss, der in einem superunpassenden Moment entstanden ist. Die 30-Jährige musste nämlich ganz dringend für kleine Mädchen und hatte auch noch mit Krämpfen zu kämpfen!

Die "Last Hurrah"-Interpretin hatte laut eigenen Angaben nur fünf Minuten Zeit bis zu ihrem Auftritt und traf die Entscheidung vorerst gegen eine Erleichterung auf dem stillen Örtchen und dafür für ein extra heißes Foto. Dieses teilte sie auf Instagram mit ihren Fans und schrieb dazu: "Obwohl ich wirklich schlimme Krämpfe hatte, pinkeln musste und nur fünf Minuten Zeit, um auf die Bühne zu laufen, ist dieses Foto so krass geworden." Die gebürtige Albanerin trägt auf dem Posting einen langen Lederhandschuh und steht in einem knapp geschnittenen Netz-Body vor einer offenen Toilettentür. Mit der linken Hand streicht sie sich über den Unterleib. Die platinblonden Haare hat sie sich links und rechts mit zwei silbernen Glitzer-Haarspangen aus dem Gesicht frisiert.

Obwohl sie Unterleibsschmerzen hatte, sieht die Amerikanerin auf der Fotografie umwerfend gut aus. Ihre Follower likten das Bild in nur einem Tag fast 600.000 Mal und überhäuften die Popsängerin mit Komplimenten und jeder Menge Zuspruch.

FSadou/AdMedia / Actionpress Bebe Rexha, September 2019

Anzeige

William Perez/Image Press Agency / MEGA Bebe Rexha, November 2019

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency Bebe Rexha, September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de