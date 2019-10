So verliebt zeigt sich Thomas Müller (30) mit seiner Lisa! Der Fußballer und die Profi-Reiterin sind seit vielen Jahren ein Paar – und nach wie vor total glücklich miteinander. Das beweisen sie ihren Fans auch immer mal wieder mit knuffigen Schnappschüssen und süßen Liebes-Updates aus ihrem Leben. Jetzt posierten die Turteltauben ein weiteres Mal für eine Momentaufnahme – und das vor einer traumhaften Berg-Kulisse!

Am Sonntag teilte der Bayern-Star ein Foto mit seiner Frau auf Instagram, bei dem direkt ausgelassenes Urlaubs-Feeling zu spüren war. Mit Sonnenbrille stehen die beiden bei strahlend blauem Himmel auf einer Alm und grinsen in die Kamera. "Es gibt nichts Besseres als die Berge", schreibt der Torjäger zu dem Post. Warum sich die beiden fernab ihrer Heimat befinden, wird deutlich, wenn man sich Lisas Insta-Profil anschaut: In einer Berghütte feierte die Spielerfrau offenbar ihren 30. Geburtstag nach!

Zuvor hatte Lisa ihren runden Ehrentag bereits Ende September auf dem Oktoberfest in München zelebriert. Auf Schnappschüssen ist zu sehen, wie sie an der Seite ihres Mannes ganz ausgelassen den Abend im Festzelt genießt.

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller

Hannes Magerstaedt/Getty Images for Constantin Film Thomas und Lisa Müller bei der Premiere von "Das Pubertier" in München

Instagram / lisa.mueller.official Lisa und Thomas Müller

