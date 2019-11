Autsch – das dürfte schmerzhaft gewesen sein! Wer an den Weihnachtsfeiertagen vom Stuhl fällt, hat in der Regel zu tief ins Glas geschaut. Schließlich fließt an den Festtagen oft jede Menge Alkohol. Dass Queen Elizabeth II. (93) am Weihnachtsabend unsanft auf ihren Po fiel, dürfte aber nichts mit ihrem Alkoholpegel zu tun gehabt haben. Der Zwischenfall war dem Fehler eines Dieners verschuldet – denn der zog der Königin versehentlich den Stuhl unter dem Hintern weg.

“An einem Weihnachtstag dachte ein junger Hausangestellter, dass die Queen aufstehen würde, also zog er den Stuhl für sie weg”, heißt es laut The Sun im 2015 veröffentlichten Buch “What A Thing To Say To The Queen” von Royal-Experte Thomas Blaikie. Die Monarchin sei daraufhin während der Feierlichkeiten im Sandringham-Anwesen in Norfolk vom Stuhl gefallen – sie habe nämlich gar nicht aufstehen wollen.

Ernsthafte Konsequenzen hatte der Fauxpas aber offenbar nicht für den jungen Diener: Die Queen habe den Zwischenfall mit Humor genommen: “Überrascht, aber unverletzt, war die Queen genauso amüsiert wie der Rest der Familie.”

