Jenna Dewan (38) brachte Baby-Glow auf den Red Carpet! Es war eine süße Überraschung: Im September gab die Schauspielerin bekannt, dass sie mit ihrem neuen Freund Steve Kazee (44) Nachwuchs erwartet. Seitdem kann man dem Babybauch beim Wachsen zuschauen – denn Jenna weiß, wie sie diesen bei öffentlichen Auftritten besonders gut in Szene setzt. So auch bei den American Music Awards: Dort bezauberte die Brünette in pinker Robe die Fotografen!

Die Aufmerksamkeit war ihr gewiss: In einem langen, pinken Kleid erschien Jenna auf dem roten Teppich der Veranstaltung. Ihr Outfit brachte ihre wachsende Körpermitte bestens zur Geltung – auf deren Rundung sie immer wieder beschützend die Hände legte. Passend zum Dress hatte die Schauspielerin eine zarte Lippenfarbe aufgelegt, die ihren Look abrundete. Zudem strahlte sie über das ganze Gesicht und fühlte sich sichtlich wohl in ihrer Haut.

Erst kürzlich verriet Jenna, dass sie selbst nicht wisse, ob der Spross ein Mädchen oder ein Junge wird. Sie und ihr Liebster wollen sich anscheinend überraschen lassen. Fans hatten zuvor vermutet, dass ihre Outfits der vergangenen Wochen in zarten Rosa- oder Lilatönen einen Hinweis auf das Geschlecht des Babys darstellen könnten. Zuletzt präsentierte sich Jenna allerdings in einem blauen Satin-Dress, womit sie die Theorien ihrer Follower widerlegt haben dürfte.

Getty Images Jenna Dewan bei den AMAs 2019

Getty Images Jenna Dewan bei den American Music Awards 2019

BFA Jenna Dewan im November 2019

