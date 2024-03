Baby Nummer drei: So groß ist Jenna Dewans Babybauch schon!

Jenna Dewan (43) kriegt bald Familienzuwachs! Und dass es bis zur Geburt ihres dritten Babys nicht mehr allzu lange dauern wird, macht die Schauspielerin ihren Fans nun mit ein paar Schnappschüssen in ihrer Instagram-Story deutlich. Ein Foto zeigt die "Step Up"-Darstellerin in einem bequemen, grauen Unterwäsche-Set, das ihren kugelrunden Babybauch optimal in Szene setzt. Auf einem weiteren wird noch einmal deutlicher, wie weit ihre Schwangerschaft vorangeschritten ist: Ihre Babykugel guckt unter einem engen Shirt hervor, das sie sich nur noch bis knapp über ihren Bauchnabel ziehen kann.

Auch während ihrer Schwangerschaft steht die 43-Jährige weiterhin vor der Kamera für die Serie "The Rookie". Das sei zwar anstrengend, aber auch hilfreich: "Es hilft mir, meinen Geist auszubalancieren. [...] "Es macht wirklich Spaß und es ist einfach... es läuft. Ich denke, das trägt zu einem großen Teil dazu bei, dass es für mich einfach ist, schwanger zu arbeiten", verriet Jenna im Interview mit Romper. Das Einzige, was sich für sie verändert hat: Sie sei bei den Dreharbeiten ein wenig müder: "Aber wann ist eine Mutter nicht müde?"

Für Jenna ist es das dritte Baby. Ihre erste Tochter Everly Elizabeth Maiselle hatte die Tänzerin 2013 während ihrer ersten Ehe mit Channing Tatum (43) bekommen. Nach der Scheidung kam sie mit ihrem jetzigen Verlobten Steve Kazee (48) zusammen und hieß 2020 einen Sohn namens Callum Michael Rebel auf der Welt willkommen. Ihre dritte Schwangerschaft verkündete die US-Amerikanerin im Januar dieses Jahres. Wann genau ihr Baby auf die Welt kommen wird, ist nicht bekannt.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

