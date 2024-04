Steve Kazee unterstützt Jenna Dewan in der Schwangerschaft!

Jenna Dewan (43) darf sich während ihrer dritten Schwangerschaft über tatkräftige Unterstützung freuen! Die Noch-Ehefrau von Channing Tatum (43) hat mit dem Schauspieler eine gemeinsame Tochter namens Everly. Zudem erwartet sie derzeit mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48) nach Sohnemann Callum ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Während der Schwangerschaft unterstützt der Sänger seine Liebste, wo er nur kann. Das verrät Jenna nun im Interview mit People. "Er ist wirklich gut im Umgang mit Heißhungerattacken", schwärmt sie und ergänzt: "Er hilft Eve und Callum bei ihren Terminen. Und er erinnert mich ständig daran, dass ich mich ausruhen soll, das ist wirklich nett. In dieser Hinsicht ist er echt toll."

Die Ruhe, an die sie ihr Partner regelmäßig erinnert, kann Jenna gut gebrauchen, wie sie ebenfalls ausplaudert: "Die dritte Schwangerschaft mit zwei weiteren Kindern macht einen definitiv schneller müde. Ich finde, um 21 Uhr ins Bett zu kriechen ist in dieser Schwangerschaft definitiv anders." Dennoch sei sie sehr glücklich. "Alles in allem läuft es gut. Es ist wundervoll. Aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen müder", schwärmt die Beauty.

Der Scheidungskrieg mit ihrem Ex Channing dürfte die Schauspielerin derzeit ebenfalls einiges an Energie kosten. Das Ex-Paar ist bereits seit 2018 getrennt und reichte ein Jahr später die Scheidung ein. Eine Einigung scheint bei den Streithähnen bisher aber noch nicht in Sicht zu sein: Der Grund dafür sollen ihre unterschiedlichen Vorstellungen über die Bedingungen der Scheidung sein. "Jenna wird für das kämpfen, was ihr zusteht – eine faire Abfindung nach kalifornischem Recht. Channing glaubt nicht, dass Jennas Ansprüche fair sind", erklärte kürzlich ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, Schauspieler

