Kurze Haare? Jenna Dewan amüsiert ihren Verlobten mit Prank

Jenna Dewan (43) prankt ihren Verlobten in einem Video auf Instagram. In diesem Video macht sie sich für eine Award-Show fertig. "Gefällt dir meine Frisur?", fragt sie Steve, während ihr Stylist Ricky Mota ihr die Extensions auf Kinnlänge schneidet. "Warte, verarschst du mich gerade?", reagiert Steve entgeistert, während ihm die Kinnlade herunterklappt. "Es ist ein Haarteil", beruhigt ihn die "Step Up"-Darstellerin, während sie sich vor Lachen kaum halten kann. Dies sei das erste Mal, dass die Schauspielerin es geschafft habe, ihren Freund zu pranken. Sichtlich stolz grinst sie in die Kamera und teilt den Moment mit ihren Fans.

Auch ihre Fans scheinen begeistert von dem Video der 43-Jährigen zu sein und kommentieren fleißig den Beitrag: "Ich liebe deine kurzen Haare. Du warst meine Inspiration, um mir meine kurz zu schneiden", schwärmt ein Follower. "Ich hatte gehofft, dass es echt war. Ich liebe deine Haare lang und kurz", schreibt ein anderer und ein weiterer ergänzt: "Du und Steve harmoniert so gut miteinander."

Jenna und Steve begrüßten im Jahr 2020 ihren ersten gemeinsamen Sohn Callum. Jenna ist bereits Mutter der zehnjährigen Every, die sie mit ihrem Ex Channing Tatum (43) hat. Zuletzt gerieten die beiden Schauspieler aneinander, da sie sich vor Gericht nicht einigen konnten. Eine Quelle verriet gegenüber US Weekly: "Channing und Jenna wussten beide, dass es eine Weile dauern würde, bis ihre Scheidung durch ist, aber keiner von ihnen dachte, dass es so lange dauern würde". Jenna wolle "eine faire Abfindung nach kalifornischem Recht".

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jennas Prank? Ich finde ihn lustig! Ich finde ihn nicht so amüsant. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de