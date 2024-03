Endlich! Schwangere Jenna Dewan und ihr Steve heiraten bald

Jenna Dewan (43) und Steve Kazee (48) sind bereits Eltern von Sohn Callum. Aktuell erwarten die Verlobten ihr zweites gemeinsames Baby. Mit ihrem Ex Channing Tatum (43) hat Jenna bereits eine Tochter: Everly Tatum (10). Wird ihr Glück bald mit einem Ring besiegelt? Diese Frage beantwortet die Schauspielerin jetzt in einer Folge der "Jennifer Hudson Show". "Ich glaube, der Zeitpunkt ist richtig. Ich denke, vielleicht musste das Baby Nummer drei hier sein, damit die ganze Familie komplett ist. Es funktioniert immer auf diese Weise. Ich glaube an das göttliche Timing!", verkündet die Schauspielerin und verrät: "Jetzt wollen wir es wirklich und wir legen das Datum fest und bringen es in Gang!"

Eine Erklärung, warum es bisher noch nicht zu einer Trauung der beiden kam, liefert Jenna ebenfalls: "Wir sind schon ewig verlobt!", lacht die Schwangere und plaudert aus: "Wir haben uns verlobt und dann sind so viele Dinge im Leben passiert. Plötzlich gab es Covid, eine Pandemie, ein Haus und Baby Nummer drei und so haben wir dieses Datum immer wieder verschoben." Die Beauty erklärt: "Und dann habe ich schließlich gesagt, dass wir es nicht tun wollen, während ich schwanger bin."

Nicht nur bei der "Step Up"-Darstellerin werden übrigens die Hochzeitsglocken läuten. Auch für ihren Ex Channing Tatum scheint es bald ernst zu werden. Er hat sich nämlich ebenfalls verlobt: Im vergangenen Jahr ging er vor Zoe Kravitz (35) auf die Knie. Mittlerweile sollen beide sogar schon in den Hochzeitsvorbereitungen stecken und das Event planen. Ein Insider plauderte gegenüber OK! aus, wie die Feierlichkeiten aussehen werden: "Es wird eine entspannte, gehobene, hochkarätige Angelegenheit sein, über die ihre Gäste noch jahrelang sprechen werden!"

Anzeige Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihren Kindern Everly und Callum

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum and Zoe Kravitz, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Jennas Hochzeitsplänen? Toll! Ich freue mich für sie, dass es endlich dazu kommen wird. Na ja. Ich finde, dass sie längst heiraten hätte können. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de