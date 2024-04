"Kleiner Krieger": Jenna Dewans Baby strampelt im Bauch rum!

Jenna Dewan (43) erwartet aktuell ihren zweiten gemeinsamen Nachwuchs mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48). In einer aktuellen Instagram-Story gewährt die Schauspielerin nun einen besonders niedlichen Einblick in ihre Schwangerschaft. Darin ist zu sehen, wie aktiv ihr kleiner Bauchzwerg schon ist – ganz munter strampelt dieser im Bauch seiner Mama herum und scheint sich dabei pudelwohl zu fühlen. "Kleiner Krieger sagt Hallo", schreibt die Schwangere schlichtweg zu dem putzigen Video, während sie mit ihrem Hund im Bett liegt.

Erst im vergangenen Monat machte die 43-Jährige deutlich, wie weit ihre Schwangerschaft bereits vorangeschritten ist: Auf Social Media postete die Beauty eine Bilderreihe, in der sie ihre Wölbung perfekt in Szene setzte. Unter anderem posierte Jenna in einem grauen Unterwäsche-Set vor dem Spiegel, wobei vor allem ihr großer Babybauch ins Auge fiel. Allzu lange dürfte es bei der "Step Up"-Darstellerin also nicht mehr dauern...

Für Jenna ist es bereits das dritte Kind, das sie schon bald auf der Welt begrüßen darf – und dabei soll es offenbar auch bleiben, wie sie im Interview mit dem US-Magazin Romper verriet. "Da gibt es also ein bisschen Freude und ein bisschen Traurigkeit", gibt die Tänzerin zu und fügt hinzu: "Ich versuche wirklich, alles zu genießen und nicht nur zu versuchen, die Tage zu überstehen."

Instagram / jennadewan Babybauch von Jenna Dewan, April 2024

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im April 2024

