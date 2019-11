Eine TV-Legende geht zu Netflix! Frank Elstner (77) ist einer der bekanntesten deutschen Showmaster und kreierte 1981 mit Wetten, dass..? die erfolgreichste Fernsehshow Europas. Heutzutage betreibt der Moderator zeitgemäß einen YouTube-Kanal mit "Wetten, das war's..?" und erhielt dafür eine Auszeichnung. Doch dieser Plattform wird der 77-Jährige bald den Rücken kehren: Der gebürtige Österreicher wechselt mit seinem Format offenbar zu Netflix.

Am Montagabend ließ der Talkmaster selbst die Bombe platzen. In der Show "Late Night Berlin" von Klaas Heufer-Umlauf (36) verriet Frank, dass er mit seiner Sendung in naher Zukunft zum Streaming-Dienst wechseln werde. Somit wäre er der erste deutsche Talkmaster auf Netflix. Auch Netflix Deutschland bestätigte kurz darauf die Meldung. Der genaue Starttermin sowie die Anzahl der Folgen stünden allerdings noch nicht fest.

In dem YouTube-Format hatte der ehemalige Radiomoderator bereits Prominente wie Helene Fischer (35), Herbert Grönemeyer (63) und Jan Böhmermann (38) zu Gast. Auf der Plattform wurden seine Videos Hunderttausende Male angesehen. Auch Klaas soll Frank in der Netflix-Show dann einen Gegenbesuch abstatten.

