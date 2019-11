So geht es nächstes Jahr weiter! Heute ging die aktuelle Staffel von Sing meinen Song mit der großen Weihnachtsparty zu Ende: Beim gemütlichen Musizieren ließen Paddy Kelly (41), Álvaro Soler (28), Johannes Oerding (37), Milow (38), Jennifer Haben (24), Wincent Weiss (26) und Jeanette Biedermann (39) die vergangenen Monate Revue passieren. Aber die Fans müssen nicht traurig sein: 2020 wird Host Paddy wieder neue Künstler zum Tauschkonzert empfangen – und diese Stars sind dabei!

In der siebten Staffel des beliebten Formats treffen wieder verschiedene Musikstile aufeinander: Wie Vox bekannt gab, werden die Pop-Poeten Max Giesinger (31) und Lea (27) am Start sein. Auch Rapper MoTrip ist mit von der Partie. Für Ohrwurm-Garantie sorgen im kommenden Jahr die Hits von Nico Santos. Ilse DeLange (42) vertrat ihre Heimat die Niederlande 2014 beim Eurovision Song Contest und wird auch die "Sing meinen Song"-Fans begeistern. Außerdem dürfen sich alle Selig-Fans auf den Singer-Songwriter Jan Plewka freuen.

Laut RTL.de soll die neue Staffel im Frühjahr 2020 starten. Die Fortsetzung ist keine Überraschung, denn: Nachdem die Show 2018 mit einstelligen Marktwerten unter den Erwartungen des Senders blieb, konnte die aktuelle Ausgabe wieder an alte Erfolge anknüpfen. Auf welchen Star freut ihr euch am meisten? Stimmt in der Umfrage ab!

