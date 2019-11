Einer der Bachelor in Paradise-Rosensammler hat wohl aufs falsche Pferd gesetzt! In der sechsten Folge der Reste-Show für Der Bachelor- und Die Bachelorette-Kandidaten dürfen die Ladys wieder die begehrten Schnittblumen verteilen. Nachdem das Paradies mit Oggy Batar und Andreas Ongemach (28) doppelten Zuwachs bekommen hat, herrscht in der Nacht der Rosen Männerüberschuss. Für einen Muskel-Boy heißt es deshalb Koffer packen: Daniel Chytra muss die Heimreise antreten.

Obwohl der Österreicher mit Janina Celine (25) ein romantisches Date verbracht hat, entscheidet sich die Blondine am Ende, mit einem anderen Single in die nächste Runde zu gehen. "Ich muss hier aber einfach an mich denken und keine 'Bro-Rose' vergeben", erklärt die 24-Jährige und überreicht ihre Blume Christian Rauch. Auch Neuzugang Cara Suckert (26), um deren Gunst Daniel noch wenige Minuten vor der Entscheidung gebuhlt hat, zeigt nur wenig Interesse und hofft auf ein weiteres Kennenlernen mit Flirtformat-Dauerbrenner Alexander Hindersmann (31).

"Wenn ich die Zeit, die ich mit Janina verbracht habe, reflektiere, waren am Ende des Tages ihre Worte nicht viel wert", meint der gescheiterte Liebesanwärter nach seinem Aus enttäuscht. Die Konkurrenz ist jedoch nicht besonders traurig über seinen unfreiwilligen Exit. "Also, ich persönlich finde, dass dieses Paradies jetzt etwas schöner geworden ist ohne Daniel. Die Sonne strahlt jetzt mehr", freut sich Dauer-Kontrahent Andreas.

Die Paarungen der Rosenvergabe:

Janina Celine Jahn und Christian Rauch

Natalie Stommel und Michi Bauer (28)

Carina Spack und Serkan Yavuz (26)

Christina Graß (31) und Marco Cerullo (31)

Jade Übach und Andreas Ongemach

Stefanie Gebhardt und Oggy Batar

Cara Suckert und Alexander Hindersmann

