So leger zeigt sich Halle Berry (53) in ihrer neuen Rolle! Die Schauspielerin dreht aktuell fleißig für ihren neuen Film "Bruised". In dem Streifen spielt die erfolgreiche Hollywood-Beauty eine ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin. Um die Rolle authentisch darstellen zu können, stählte die 53-Jährige nicht nur ihren Körper – sie schlüpfte auch in sportliche Outfits: Paparazzi erwischten Halle jetzt in bequemer Kleidung am Filmset!

Die "Gothika"-Darstellerin drehte am vergangenen Dienstag in New Jersey offenbar einige Szenen für ihren neuen Film – und präsentierte sich dabei in ziemlich lässiger Kleidung: Zu einer schwarzen Jogginghose trug sie eine dunkle Trainingsjacke und eine Mütze. Dazu hatte sie sich eine breite Sporttasche über die Schulter geworfen. An dem Tag wurden offenbar verschiedene Szenen gedreht. Denn zunächst hatte Halle einen roten Hoodie zu dem Look kombiniert, später zeigte sie sich in einem schwarzen Pulli – und hatte ein blaues Auge!

Auch wenn das Veilchen vermutlich mit Make-Up auf ihr Gesicht gezaubert wurde, erlitt die Amerikanerin bei den Dreharbeiten tatsächlich eine Verletzung: Der Produzent Brian Pitt gab vor wenigen Tagen zu: "Halle hat sich bei einem Kampf ganz leicht verletzt. Sie ist erschöpft und braucht eine Pause." Dabei habe es sich aber um "nichts Schlimmes" gehandelt.

Instagram / halleberry Halle Berry, November 2019

Anzeige

LRNYC / MEGA Halle Berry am Filmset von "Bruised" im November 2019

Anzeige

LRNYC / MEGA Halle Berry am Filmset von "Bruised" im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de