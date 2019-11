Halle Berry (53) ist fit wie ein Turnschuh! Die Schauspielerin zeigte sich zuletzt so durchtrainiert und definiert wie nur selten zuvor. Der Grund dafür sind die regelmäßigen Trainings-Einheiten, die die "X-Men"-Darstellerin im Fitnessstudio absolviert. Die US-Amerikanerin möchte nämlich für ihren neuen Streifen "Bruised" in absoluter Topform sein. Denn die Rolle einer früheren Mixed-Martial-Arts-Kämpferin verlangt der 53-jährigen extrem viel ab: Jetzt hat sich Halle bei den Dreharbeiten sogar verletzt.

Wie NJ Advance Media berichtet, musste die Arbeit an dem Action-Drama fürs Erste unterbrochen werden, weil die Hauptdarstellerin für einige Tage nicht zur Verfügung stehen kann. Die Verletzung der Schauspielerin sei aber "nichts Schlimmes", so der Produzent Brian Pitt: "Halle hat sich bei einem Kampf ganz leicht verletzt. Sie ist erschöpft und braucht eine Pause." Bereits am Freitag soll es für das Film-Team dann weitergehen.

Bei dem Film-Projekt trägt die Oscar-Preisträgerin gleich eine doppelte Verantwortung: Sie spielt die in Ungnade gefallene MMA-Fighterin Jackie Justice, die wieder in den Ring steigt, als die Behörden damit drohen, ihr ihren sechsjährigen Sohn wegzunehmen. Und – sie führt Regie. Wann genau der Film in die Kinos kommen soll, ist noch offen.

