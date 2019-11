Eight-Pack-Rivalin: Halle Berry (53) ist eine absolute Action-Frau! Die Schauspielerin überzeugt auch in extremen Rollen, zum Beispiel als Killerin im dritten Teil von "John Wick". Während der Dreharbeiten brach sie sich sogar drei Rippen. Doch die 52-Jährige ist hart im Nehmen. Für die perfekten Stunts trainiert sie bis zu sechs Mal die Woche und macht mit ihrem Traumkörper allen Frauen in Hollywood Konkurrenz – inklusive "The Body"-Jennifer Lopez (50).

Zweifelsfrei steht die 50-jährige Sängerin weit oben auf der Liste der fittesten Frauen Hollywoods. Aber Halle Berry legte jetzt ordentlich nach. Auf Instagram postete die "Catwoman"-Darstellerin ein Bild aus dem Gym. Darauf zieht sie lachend ihr Shirt hoch und zeigt ihren durchtrainierten Bauch. "Es gibt kein besseres Gefühl, als sich ein Ziel zu setzen und das zu erreichen", schrieb sie dazu. Sie habe immer einen Waschbrettbauch gewollt und diesen jetzt endlich bekommen. Mit dem Hashtag "FitnessFriday" versuchte sie, auch ihre Follower zum Sport zu animieren: "Was ist euer Fitness-Ziel? Setzt euch euer Ziel höher als das!"

Das ist nicht der einzige Post dieser Art auf dem Profil der Sport-Fanatikerin. Immer wieder teilt sie ähnliche Motivationssprüche und Einblicke in ihr Fitnessprogramm. "Wir müssen alle unseren inneren Schweinehund besiegen", gab sie in einem anderen Beitrag zu. Wie findet ihr Halles Körper-Transformation? Stimmt ab!

Instagram / jlo Jennifer Lopez nach dem Workout

Instagram / halleberry Halle Berry, November 2019

Nicky Nelson/WENN.com Halle Berry bei den GLAAD Media Awards 2018

