Muss Jürgen Drews (74) seinen Platz auf dem Thron verteidigen? Modedesigner Harald Glööckler (54) versucht sich neuerdings in der Musik-Branche. Jetzt gab er bekannt, schon bald einen eigenen Song "VIP" zu veröffentlichen. Falls der Titel gut ankommt, will er damit am Ballermann durchstarten. Und das entsprechend stilecht: als "Köönig von Mallorca". Für den Job sieht er sich gut vorbereitet: Kein geringerer als Glööckler selbst war es, der 1994 die Markenzeichen von "König" Jürgen Drews, den Krönungsmantel und die Krone, erschaffen hat. Damit fühlt sich Glööckler bereit für die Amtsübernahme. Doch noch-König Jürgen macht ihm eine klare Ansage!

"Es haben schon viele versucht, mir den Titel 'König von Mallorca' abzujagen. Aber es hat bisher noch keiner geschafft. Da ist Harald Glööckler nur einer von vielen", betont Jürgen gegenüber der Bild. Jedoch soll der Designer einen großen Vorteil haben: "Er fällt auf!" Trotz des kleinen Wettstreits wünscht der Schlagersänger Harald viel Glück für seine Karriere als Musiker. Und fügt hinzu: Konkurrenz belebe ja bekanntlich das Geschäft. Eine nachdenkliche Überlegung gibt der Ballermann-Star seinem 54-Jährigen Königs-Konkurrenten noch mit auf den Weg: "Wenn er nicht den richtigen Song hat, kann es passieren, dass man ihn niederschreit. Ich habe auch schon erlebt, wie man einen Kollegen mit Tomaten und Bierbüchsen beschmissen hat [...] Das würde ich einer sensiblen Künstlerseele wie Harald Glööckler nicht zumuten wollen."

Trotz aller Fairness - Jürgen bleibt kämpferisch: "Ich selbst werde meinen Titel 'König von Mallorca' wegen Harald Glööckler nicht abgeben und mich auch nicht aufs Altenteil zurückziehen und ihm die Bühne überlassen. Soweit ist es noch lange nicht."

Roger Murmann / Future Image / ActionPress Harald Glööckler auf der Frankfurter Buchmesse 2019

Getty Images Jürgen Drews in der Fernsehsendung "Stadlshow", 2015

WENN.com Jürgen Drews bei einem Auftritt im Megapark, 2017

