Endlich wieder ein Lebenszeichen von Sebastian Preuss! Seit Oktober ist es offiziell: Der Profi-Kickboxer ist Der Bachelor 2020. Er tritt im kommenden Jahr in die Fußstapfen von Andrej Mangold (32) und wird sich auf die Suche nach seiner Traumfrau begeben. In den vergangenen Wochen wurde es allerdings sehr ruhig um den TV-Junggesellen in spe – vermutlich wegen der Dreharbeiten für das Kuppelformat. Aber jetzt meldete sich der Blondschopf mit einem neuen Post zurück.

Es ist Sebastians erster Beitrag seit dem 20. September. Auf seinem Instagram-Beitrag veröffentlichte er ein Bild von einem Fotoshooting – leider ohne Kommentar. Seine Follower freuen sich trotzdem über das Social-Media-Comeback des 29-Jährigen. "Willkommen zurück! Ich bin schon auf die Ausstrahlung der Sendung gespannt" oder "Es ist schön, zu sehen, dass du noch lebst", schrieben die User in den Kommentaren.

Wie die Bachelor-Dreharbeiten liefen, durfte Sebastian natürlich noch nicht verraten. Ein vielsagender Post in seiner Story könnte jedoch ein Hinweis sein: "Lerne, ruhig zu bleiben! Nicht alles verdient eine Reaktion." Klingt fast so, als sei die Zeit mit seinen Rosenanwärterinnen alles andere als langweilig gewesen. Das werden die Zuschauer aber erst im kommenden Jahr verraten. Wann das Flirt-Abenteuer im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Bachelor 2020

Gulotta, Francesco Sebastian Preuss beim Golfturnier von Hublot Tradition Classics

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Kickboxer

