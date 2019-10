Jetzt ist es also raus! Vor Kurzem erfuhr Promiflash bereits aus Produktionskreisen, dass die Dreharbeiten zu Der Bachelor wieder starten und sich die Macher der Kuppelshow auf einen außergewöhlichen Rosenverteiler festgelegt haben. Sebastian Preuss soll in der zehnten Auflage des Flirt-Formats aus 22 Frauen seine Mrs. Right wählen. Jetzt bestätigte der TV-Sender: Der Weltmeister im Kickboxen ist wirklich der neue Bachelor!

Das vermeldete RTL nun und stellte den Bayer dem Publikum der beliebten Rosensendung vor: "Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit, Menschen", erklärte der Ex-Häftling, der eine spontane und aktive Frau sucht. Nach seiner letzten Beziehung, die schon anderthalb Jahre zurückliegt, will der Blondschopf endlich wieder eine feste Partnerin an seiner Seite haben. "Die Wege haben sich getrennt und ich wäre bereit oder habe Interesse, an einer neuen, an einer großen Liebe", meinte der gelernte Maler und Lackierer.

Als Promiflash diese Meldung Ende Septemeber brachte, ging der 29-Jährige in seiner Instagram-Story in die Defensive. "Ich kann's mir leider nicht erklären. Ich bin momentan in keiner Sendung und ich kann mir das alles auch nicht erklären", meinte der Beau allerdings noch VOR dem Drehstart des Bachelors.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 auf der Zugspitze

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 im Urlaub

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Weltmeister im Kickboxen

