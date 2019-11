Mit seinen Kaugummis wird Andrej Mangold (32) wohl nicht mehr reich werden! Als Bachelor nahm der ehemalige Profibasketballer in der gleichnamigen TV-Kuppelshow bereits den größten Gewinn mit nach Hause: Finalistin Jenny (26) konnte das Herz des einstigen Junggesellen erobern! Mit seinem im Jahr 2014 gegründeten Start-up "Das Kaugummi" läuft es hingegen alles andere als gut: Das Unternehmen, bei dem der Rosenkavalier und zwei Freunde als Gesellschafter mitwirkten, ist bankrott!

Dabei hatte es doch alles so gut angefangen: 2016 entstand in der TV-Show Die Höhle der Löwen sogar ein Deal mit Investor Ralf Dümmel (52) – der nach der Sendung jedoch wieder aufgelöst wurde. Laut Bild soll die Gesellschaft nun aufgrund des Insolvenzverfahrens aufgelöst werden. "In der Firma steckten jede Menge Emotionen für mich", verriet Andrej. Er habe sich wegen Unstimmigkeiten allerdings schon vor drei Jahren zurückgezogen: "Seitdem hielt ich meine Anteile nur noch wie ein stiller Gesellschafter", erklärte der Sportler.

Die Überbleibsel der Kaumasse, die in den Geschmacksrichtungen Zitrone-Basilikum und Orange-Ingwer angeboten wurde, wird derzeit versteigert. Auf der Internetseite eines Auktionshauses können 86 Einheiten mit je 36 Kartons für ein Mindestgebot von 600 Euro ergattert werden – das entspricht pro Auktion einem Vorrat von mehreren Tausend Kaugummis.

ActionPress Andrej Mangold und seine Jenny, September 2019

Anzeige

Getty Images Ralf Dümmel im August 2017

Anzeige

Getty Images Andrej Mangold im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de