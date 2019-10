Jennifer Lange und Andrej Mangold (32) sind bereits ein eingespieltes Team! Seit Februar darf ganz Deutschland wissen: Der Basketballer hat bei Der Bachelor sein Herz an die Zumba-Lehrerin verloren. Zusammen besuchen die beiden Influencer diverse Veranstaltungen, bereisen ferne Länder oder halten ihre Fans mit süßen Paar-Schnappschüssen auf dem Laufenden. Die drei magischen Worte sind bei dem Paar längst gefallen und zwischendurch gab es auch schon schwierige Zeiten für die Turteltauben. Mit rührenden Liebeszeilen dankt Jenny Andrej jetzt für ihre gemeinsame Entwicklung!

"Die letzten Monate haben uns so stark gemacht – als Team, welches sich gegenseitig unterstützt, liebt und füreinander da ist. Wir sind zusammen gefallen und wieder aufgestanden. Und mit jedem Fall, mit jeder Herausforderung, können wir wachsen, allein, aber auch gemeinsam", schwärmt Jennifer auf Instagram neben einem Paar-Foto. Ihr Partner kommentierte die Aufnahme: "Power TeamGold."

Doch was genau waren für Andrej und Jenny turbulente Momente in ihrer Beziehung? Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Rosen-Anwärterin, dass sie vor allem mit dem Druck und dem Interesse der Öffentlichkeit zu kämpfen gehabt habe: "Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Er nur so ein bisschen. Aber so etwas als frisch gebackenes Paar durchzumachen, ist schon nicht einfach. Immer Interviews geben, immer präsent sein ist schon anstrengend."

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

Getty Images Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Bachelor-Gewinnerin 2019

