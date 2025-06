Andrej Mangold und Annika erklären: Darum trennten sie sich

Andrej Mangold (38) und Annika Jung haben in ihrem Podcast "No Mercy – keine Gnade" erstmals offen über die Gründe ihrer Trennung gesprochen, die im Februar erfolgte. Während der einstige Bachelor über mehrere Monate an einer TV-Show teilnahm und dabei keinen Kontakt zur Außenwelt hatte, lernte die Influencerin durch Freunde neue Menschen kennen. Sie gesteht, dass aus einer dieser Verbindungen etwas entstanden sei, das nicht korrekt war. "Ich spreche hier nicht von einer Affäre mit Sex oder irgendetwas Körperlichem. Wir wissen alle, man kann auch auf einer anderen Ebene Grenzen in einer Beziehung überschreiten", betont Annika.

Annika entschuldigt sich im gleichen Atemzug bei Andrej und räumt ein, dass sie ihr Verhalten bereue. "Das war absolut nicht fair, das war die allergrößte Schei*e, die da passiert ist. Ich habe einen Fehler gemacht und das sehe ich jetzt auch zu 100 Prozent", meint sie. Das Paar sprach über die Vorkommnisse und konnte die Probleme offenbar erfolgreich aus der Welt schaffen. Aus dieser Krise gingen Andrej und Annika zudem stärker heraus – ihre Kommunikation habe sich seitdem sehr verbessert.

In der neuesten Podcast-Folge erzählen die beiden außerdem, dass sie ihrer Liebe noch einmal eine Chance gaben. Annika bedankt sich bei Andrej für diese Entscheidung und erklärt: "So kam es dazu, dass du dich entschieden hast, dem Ganzen noch mal eine Chance zu geben, beziehungsweise dir erst mal Zeit zu nehmen." Im Februar dieses Jahres trennte sich der Basketballer von seiner Partnerin. Es standen schwere Behauptungen der Untreue im Raum, die Annika jedoch in großen Teilen von sich wies.

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im April 2023

Instagram / dregold Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine Freundin Annika Jung

