Patrick Fabian (32) steht für Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera. Als muskelbepackter Aufreißer André gilt er als Frauenschwarm, der den Ladys regelmäßig den Kopf verdreht. Wie im echten Leben ist er in der Daily Soap Mitglied der Berliner Stripper-Crew SixxPaxx. Nun blickt Patrick im Netz auf seine Zeit in der Vorabendsendung zurück. Bereits seit 2017 gehört er zur BTN-Familie!

Auf seinem Instagram-Account teilt der 32-Jährige einen kleinen Rückblick. "Zweieinhalb Jahre bin ich jetzt schon Teil dieser verrückten Welt von 'Berlin - Tag & Nacht'. Die Rolle André durchlebt skurrile, spannende und amüsante Geschichten, die mindestens genauso vielseitig sind wie das richtige Leben", schreibt er.

Außerdem stachelt Patrick die Kreativität seiner Community an: "Was meint ihr, könnte mit dem jungen Mann noch alles passieren? Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Vielleicht wird einer eurer Vorschläge ja sogar ins Drehbuch aufgenommen." Glaubt ihr, die BTN-Macher lassen sich von den Ideen der Follower inspirieren? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian

Anzeige

Instagram / patrickfabianberlin Patrick Fabian, SixxPaxx-Mitglied

Anzeige

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de