Doppeltes Vaterglück für Patrick Fabian (32)! Im August ging für den SixxPaxx-Hottie und seine Freundin Lea ein Traum in Erfüllung: Die beiden wurden zum ersten Mal Eltern. Regelmäßig präsentiert der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller seitdem seine kleine Tochter Lilly den Instagram-Followern. Und jetzt können sich seine Fans auf weitere süße Baby-Knuddelmomente mit Patrick einstellen: Denn auch sein Seriencharakter bei "Berlin - Tag & Nacht" ist Papa geworden!

In dem Vorabendprogramm verkörpert der Muskelmann den Aufreißer André, der während einer kurzen Affäre die Friseurin Mandy (gespielt von Laura Wölki, 25) schwängert. In der aktuellen Folge des TV-Formats brachte diese einen gesunden Sohn zur Welt und der TV-Schwarm zeigte sich in der Sendung stolz mit dem Knirps auf dem Arm. Auch das Darsteller-Baby scheint sich bei den Dreharbeiten wohl bei dem Schauspieler gefühlt zu haben. Zumindest lässt sein süßes Grinsen darauf schließen.

Doch wirklich harmonisch wird es mit André bei "Berlin - Tag & Nacht" nicht weitergehen. Er möchte nach anfänglichen Zweifeln nun doch eine Rolle im Leben seines Sohnes spielen. Mandys Mann Basti (gespielt von Martin Wernicke, 35) ist das ein Dorn im Auge: Er hat seiner Liebsten den Seitensprung verziehen und sich total auf ihr Baby gefreut – er möchte das Kind als sein eigenes aufziehen.

Facebook / Berlin - Tag & Nacht Patrick Fabian in seiner "Berlin - Tag & Nacht"-Rolle André mit seinem Seriensohn

