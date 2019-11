Eric Stehfest (30) will mit seiner Dancing on Ice-Darbietung ein Zeichen setzen! Der GZSZ-Star tritt am heutigen Abend in der vierten Folge des eisigen TV-Formats an. Mit seiner Profipartnerin Amani Fancy (22) tanzt der 30-Jährige auf Schlittschuhen um den Titel und steckt dabei nicht nur Muskelkraft, sondern auch viel Gefühl in seine Performances. Nun möchte der Dresdener dem Publikum und der Jury eine Botschaft überbringen: Erics Kür steht unter einem besonderen Motto!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Serien-Darsteller ein Foto, das ihn mit Amani zeigt. Mit düsteren Blicken halten sie ihre Schlittschuhe in den Händen, die Britin drückt ihren an Erics Hals. Zu der Aufnahme schrieb der Buchautor: "Auch wenn wir heute auf dem Eis stehen werden, ist das Eis vom Aussterben bedroht. Deshalb betreten wir diesen magischen Ort mit Respekt und einem Bewusstsein darüber, dass der Leistungsdruck, unter dem wir leben, dafür sorgt, dass wir oft vergessen, warum wir existieren." Das Paar wolle den Auftritt der Lust am Leben widmen: "Freude und Euphorie treiben uns an. Ohne den Druck, jemanden davon überzeugen zu müssen, dass wir es wert sind, gesehen zu werden!"

Passend zur "Fridays for Future"-Initiative erklärte Eric, mit seiner Kür auch des gefährdeten Planeten gedenken zu wollen: "Meine Gedanken richte ich heute an alle mutigen Menschen, die auf die Straße gehen, um für ein bewusstes Miteinander und Mutter Natur zu kämpfen!"

SAT.1 / Markus Nass Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Kandidat

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Amani Fancy und Eric Stehfest bei "Dancing on Ice"

ActionPress / gbrci / Future Image Eric Stehfest in Bremen

