Für Eric Stehfest (30) hat Dancing on Ice eine ganz besondere Bedeutung! Der ehemalige GZSZ-Darsteller hat bereits vor seiner ersten Kür angekündigt, dass er durch seinen Eistanz eine Geschichte erzählen will. Nun stand er tatsächlich das erste Mal auf der "Dancing in Ice"-Fläche und berührte mit seiner Performance nicht nur die Jury und das Publikum – sondern auch seine Mutter. Ihr widmete er nämlich seinen Auftritt!

Erics Mama war selbst mal Eiskunstläuferin und begleitet ihren Sohn sogar stolz zu seinem allerersten Training. Bevor der 30-Jährige und seine Tanzpartnerin Amani Fancy (22) zu "Someone You Love" von Lewis Capaldi (23) übers Eis schweben verkündet Eric dann, dass er heute Abend für seine Mutter tanzen möchte, die ihn immer unterstützt hat, auch in schweren Zeiten. Vielleicht war es ja dieser Ansporn, der den Schauspieler zu Höchstleistungen getrieben hat. Die Jury überhäuft den Schauspieler für seine Performance jedenfalls mit Lob. "Wahnsinnig rührende Geschichte, ich kann mir nur vorstellen, wie deine Mama sich jetzt fühlt. Wie sie ihr Talent offensichtlich an dich weitergegeben hat", schwärmte zum Beispiel Judith Williams (47).

Auch der sonst so strenge Daniel Weiss (51) ist von so viel Eistanztalent hin und weg: "Wenn das so weiter geht bis zum Finale, werde ich dich persönlich bei den deutschen Meisterschaften anmelden. Ich weiß nicht, was du besser machen kannst." Insgesamt holen Amani und Eric für ihre allererste Kür satte 23 Punkte.

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Kandidat Eric Stehfest

SAT.1 / Markus Nass Eric Stehfest, "Dancing on Ice"-Kandidat

Essler, Christian/ ActionPress GZSZ-Star Eric Stehfest

