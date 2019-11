"Gold, gold, gold sind alle meine Kleider, gold, gold, gold ist alles, was ich hab" – so oder so ähnlich könnte die Feiertagshymne unter Sofia Vergaras (47) Dach klingen! Anlässlich des diesjährigen Erntedankfests lud die Modern Family-Darstellerin ihre Familie und Freunde zu einem feierlichen Beisammensein zu sich ein. Beim Eintritt in ihr Heim dürften ihre Gäste aber ihr goldenes Wunder erlebt haben, denn: Sofia hat ihrer Einrichtung ein ganz schön schillerndes Make-over verpasst!

Gold, wohin das Auge reicht: Auf ihrem Instagram-Account ließ die Schauspielerin ihre Fans an ihrem Thanksgiving-Dinner teilhaben – und diese Aufnahmen dürften ihre Follower schon fast ein bisschen geblendet haben! Bei einer goldenen Pailetten-Tischdecke angefangen, waren auch das komplette Gedeck in dem Ton gehalten – bis hin zu den Servietten! Aber es kommt noch extravaganter: Der goldene Tisch mit Stühlen in derselben Farbe wurde mit einem Helium-Ballon-Himmel eingerahmt – künstliche Pflanzen und Lichterketten-Vorhänge in dem Farbschema rundeten den Stil des Esszimmers ab.

Aber auch der bestbezahlte Fernsehstar selbst hielt sich an einen aufsehenerregenden Dresscode: Ihr transparentes, trägerloses Top kombinierte die 47-Jährige mit einem langen und wahnsinnig schimmernden Stiftrock in A-Linie. Mit ihrem festlichen Look war sie aber nicht die Einzige: Ihre Familienmitglieder tanzten ebenfalls in ähnlichen Looks an!

Instagram / sofiavergara Sofia Vergaras Thanksgiving-Gedeck

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara im November 2019

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara (r.) und ihre Nichte Claudia an Thanksgiving!

