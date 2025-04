Sofía Vergara macht ihr Fans mit sexy Bikinifoto sprachlos

Sofía Vergara (52) hat es wieder einmal geschafft, mit einem Schnappschuss im Netz für Furore zu sorgen. Die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin zeigte sich am Sonntag auf Instagram in einem knappen schwarzen Bikini-String. Entspannt posiert sie auf der Aufnahme am Pool in Madrid und präsentiert ihren durchtrainierten Körper – mit minimalem Make-up und offenen Haaren. Dazu schrieb die Modern Family-Darstellerin: "Der Sommer steht vor der Tür!" Ihre Fans reagierten begeistert und überhäuften sie mit Kommentaren wie "Atemberaubend" und "Was für eine Schönheit".

Sofía genießt gerade sichtlich ihre Zeit in Spanien, nachdem sie kürzlich auch ein Foto von einem Abend mit Freunden veröffentlicht hatte. In einer lässigen Jeans und einer blauen Bluse kommentierte sie den Abend mit den Worten: "Noch eine Nacht voller verrücktem Lachen. Lieb euch, Leute!" Doch nicht nur wegen ihrer Urlaubsbilder sorgt Sofía für Schlagzeilen. Nachdem sie in der Vergangenheit Gerüchte über eine Romanze mit Formel-1-Star Lewis Hamilton (40) angeheizt hatte, scheint das Kapitel laut RadarOnline bereits wieder beendet zu sein. Obwohl die beiden Anfang des Jahres bei einem gemeinsamen Essen gesichtet wurden, berichten Quellen, dass das Interesse des Rennfahrers mittlerweile abgeklungen sei.

Sofía zeigt sich jedoch unbeeindruckt und genießt ihr Leben offenbar in vollen Zügen. Die Schönheit, die bereits einige Trennungen hinter sich hat, scheint daran gewöhnt zu sein, mit den Höhen und Tiefen ihres Privatlebens umzugehen. Ihre Fans bewundern sie nicht nur für ihr Aussehen, sondern auch für ihre Stärke und Lebensfreude. Ihre Zeit in "Modern Family" von 2009 bis 2020 machte sie zur bestbezahlten TV-Schauspielerin weltweit. Auch abseits der Leinwand schafft sie es immer wieder, mit ihrer charismatischen Persönlichkeit und ihrem Sinn für Stil im Gespräch zu bleiben. Ein Bikinifoto reicht, um alle Blicke auf sich zu ziehen – und dafür lieben sie ihre Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara im Spanien-Urlaub, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara posiert mit ihren Freunden im Urlaub, 2025

Anzeige Anzeige