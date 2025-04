Sofía Vergara genießt Mädelsabend in schickem Spitzenkorsett

Sofía Vergara (52) hat am Freitagabend im Herzen von Madrid für Aufsehen gesorgt, als sie gemeinsam mit Eva Longoria (50) und Eiza González (35) einen ausgelassenen Mädelsabend verbrachte. Die Schauspielerin setzte bei ihrem Look auf ein sexy, bordeauxrotes Spitzenkorsett, das sie mit einer schwarzen Jeans kombinierte. Die glamouröse Runde gönnte sich einen stilvollen Abend, begleitet von prominenten Freundinnen wie der Designerin und Moderatorin Vicky Martin Berrocal sowie der spanischen Schauspielerin Maria Bravo. Auf Instagram teilte Sofía verschiedene Schnappschüsse der Nacht und schrieb begeistert: "Madrid-Nacht mit diesen Frauen!! Wunderschön!"

Auch die anderen Damen setzten auf stilvolle Outfits: Während Eva Longoria in einem eleganten weißen Set mit Streifen glänzte, entschied sich Eiza González für ein trendiges braunes Ensemble. Die Fans reagierten begeistert auf die Bilder: Kommentare wie "OMG Girl Power" oder "Sofía und Eva auf einem Foto?" häuften sich unter den Posts. Erst kürzlich besuchten Sofía und Eva Longoria gemeinsam ein Broadway-Stück und tauschten sich nach der Vorstellung mit Musik-Legende Gloria Estefan (67) aus – die Freundinnen genießen offenbar nicht nur in Madrid gerne gemeinsame Abende.

Privat gibt sich Sofía offen, wenn es um Styling- und Beauty-Fragen geht. Der TV-Star, der durch "Modern Family" weltberühmt wurde, verriet bereits vor Jahren gegenüber Vogue, dass sie für den perfekten Sitz ihrer Outfits auf Maßanfertigungen setzt: "Der Schlüssel für meinen Körper ist maßgeschneiderte Kleidung", erklärte sie 2013. Auch zu kosmetischen Behandlungen steht sie offen, wie sie jüngst dem Magazin Allure berichtete: "Ich denke, man sollte alles nutzen, was es da draußen gibt." Dabei betonte die Schauspielerin, dass sie alles tun wird, was ihr hilft, vor der Kamera gut auszusehen – vom Laser bis zur OP, wenn es nötig ist. Ein entspannter Mädelsabend wie in Madrid scheint jedoch das beste Rezept zu sein, um mit Stil und Lebensfreude zu strahlen.

Getty Images Sofía Vergara, Schauspielerin

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara im Spanien-Urlaub, 2025

