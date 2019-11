Ist Margarita Nigmatullin (24) etwa verlobt? Die Köln 50667-Darstellerin trägt einen auffälligen Klunker an ihrem Ringfinger. Ihre Fans sind davon überzeugt, dass Maddy heimlich mit Serien-Kollege Marc Eggers (33) liiert ist. Hat das Male-Model der Kölnerin etwa einen Heiratsantrag gemacht? In einem Video im Netz beantworteten die beiden kürzlich Fan-Fragen. Darin klärte die junge Schauspielerin endgültig auf, was es mit dem geheimnisvollen Schmuckstück auf sich hat.

Auf dem gemeinsamen YouTube-Kanal "That's Us MxM" von Margarita und Marc antwortete die 24-Jährige auf Nachfrage eines Followers, was der Ring zu bedeuten habe: "Ja, es ist tatsächlich ein Verlobungsring, das stimmt. Aber ich bin nicht verlobt. Er steht symbolisch für die Freundschaft zwischen mir und meiner besten Freundin Uliana." Einen Ring übergab Maddy ihrer wichtigsten Vertrauten, die sie seit über zwanzig Jahren kennt, zum Geburtstag und beschenkte sich gleich mit. Marc wollte von seiner "Mitbewohnerin" wissen, warum ein simpler Freundschaftsring nicht ausgereicht habe. Die Blondine gab zu, dass sie von US-Sängerin Ariana Grande (26) und ihrem Song "7 Rings" zu dem prunkvollen Präsent inspiriert wurde, das diese geschrieben hatte, nachdem sie sich und ihren engsten Freundinnen in New York bei Tiffany's Ringe gekauft hatte.

Freundschaft scheint für die TV-Schauspielerin allgemein sehr wichtig zu sein. Ihren 24. Geburtstag verbrachte sie mit neun ihrer engsten Freunde in einer Villa auf Dubai. Die Gruppe ließ es sich richtig gut gehen und flog sogar First Class. In einem Musik-Video auf Instagram zeigte Maddy ihren Fans, wie ausgelassen die Geburtstagsparty war.

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin und ihre beste Freundin Uliana, Januar 2016

That's Us MxM / YouTube Margarita Nigmatullin und Marc Eggers, November 2019

Instagram / maddynigmatullin Margarita Nigmatullin feiert ihren 24. Geburtstag, November 2019

