"Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste Drag-Queen im ganzen Land?" – so lautete das märchenhafte Motto der Folge von Queen of Drags am vergangenen Donnerstag. Für gleich zwei der kunterbunten Kandidatinnen nahm das Märchen allerdings kein gutes Ende: Hayden Kryze und Candy Crash mussten die Sendung verlassen. Gegenüber Promiflash verriet Letztere nun, wie sie rückblickend über ihr Show-Aus denkt.

"Der Rauswurf hat mich damals in dem Moment doch mehr mitgenommen, als ich dachte", gab der Paradiesvogel zu, als Promiflash ihn auf der Madonnamania-Party im SchwuZ Berlin traf. Candy habe es unglaublich viel Spaß gemacht, an der Show teilzunehmen und sie sei vor allem traurig darüber gewesen, die anderen Girls zu verlassen, verriet sie weiter. Positiv nach vorne blickt die Schminkliebhaberin aber dennoch: "Ich bin stolz, so weit gekommen zu sein und ich bin froh, am Ende noch einmal die Möglichkeit gehabt zu haben, eine Message rauszuhauen – an alle Menschen da draußen", betonte sie.

Die Entscheidung der Juroren, sie auszusortieren, kann Candy allerdings nur bedingt verstehen. "Ich weiß, dass ich nicht gut performe. Ich finde aber, dass ich immer mitunter das beste Make-up hatte und mit die besten Kostüme", erinnerte sie sich. Wäre das in die Entscheidung eingeflossen, wäre sie sicherlich auch nicht schon rausgeflogen, schätzte Candy die Situation rückwirkend ein.

Wenzel, Georg / ActionPress Candy Crash bei der Verleihung des International Music Awards in Berlin

Anzeige

© ProSieben/Boris Breuer Candy Crash, Travestiekünstler

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Candy Crash, "Queen of Drags"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de