Große Enttäuschung für brasilianische Fans! Shawn Mendes (21) ist seit einiger Zeit auf der Dauer-Überholspur. Der Sänger turtelt seit Sommer dieses Jahres mit seiner Freundin Camila Cabello (22) herum und zeigt seine Liebe zu ihr auch ganz offen. Genauso erfolgreich ist der brünette Beau aber auch in seiner Karriere – aktuell tourt er durch ganz Südamerika. Jetzt gibt es allerdings diesbezüglich traurige Nachrichten: Shawn musste seinen Auftritt in São Paulo kurzfristig absagen!

Am Samstag wandte sich der 21-Jährige auf Twitter an seine Fans und entschuldigte sich für sein Fehlen: "Es tut mir so leid, dass ich euch das jetzt sagen muss. Aber ich bin heute aufgewacht und habe mich total krank gefühlt", erklärte sich der "Treat You Better"-Interpret. Daraufhin sei bei ihm eine Kehlkopfentzündung festgestellt worden. Es würde ihm das Herz brechen, aber die Ärzte hätten ihm verboten, zu singen. Andernfalls würde er nämlich Langzeitschäden an seinen Stimmbändern davon tragen. "Ich liebe euch alle so sehr und wünschte, ich könnte heute Abend für euch auf der Bühne stehen", betonte er in seinem Statement weiter.

Erst vergangenes Wochenende gewann der Mädchenschwarm zusammen mit Freundin Camila einen American Music Award für die Kollaboration des Jahres mit dem gemeinsamen Song "Señorita". Diesen Mega-Hit performte das verliebte Duo sogar live auf der Bühne und begeisterte damit alle Zuschauer.

ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello, November 2019

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards 2019 in New Jersey

Anzeige

ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de