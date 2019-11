Wann ist bei den beiden der Funke übergesprungen? Diese Nachricht ließ die Fans ausflippen: Seit einigen Monaten gehen Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) ganz offen damit um, dass sie ein Paar sind! Nach der gemeinsamen Single-Veröffentlichung "Señorita" wurden die Beziehungsgerüchte um die beiden immer lauter – und das, obwohl bekannt war, dass die beiden bereits seit Jahren eng miteinander befreundet sind. Doch wann wurde aus der dicken Freundschaft eigentlich mehr?

In einem Interview mit dem Rolling Stone plauderte Camila nun über den Beginn der ganz großen Gefühle. Und dies liegt offenbar schon einige Jahre zurück: Als sie 2015 gemeinsam an einem Song schrieben, lag demnach bereits Liebe in der Luft! So erzählte die Musikerin: "Während 'I Know What You Did Last Summer' habe ich mich mit ihm mehr als nur freundschaftlich verbunden gefühlt." Zwar habe sie damals das Gefühl gehabt, dass es Shawn ebenso erging – doch sie seien zu dem Zeitpunkt beide noch sehr jung gewesen und Shawn habe viel mit seiner Karriere zu tun gehabt. "Ich glaube, wir wussten nicht, was wir mit diesen Gefühlen anfangen sollten. Es war seltsam, wir mochten uns beide, aber wir waren nicht zusammen. Es war komisch", erklärte Camila weiter.

Erst, als sie erneut an gemeinsamer Musik arbeiteten, seien sie sich über ihre Verbindung klar geworden. "Unsere Wege haben sich erst mal nicht mehr in einer romantischen Art und Weise gekreuzt, bis wir wieder anfingen, zusammen abzuhängen und zu schreiben. Für mich brachte das alles zurück", erinnerte sich die Musikerin. Shawn schien es da ähnlich ergangen zu sein. Offiziell daten sich die beiden seit 4. Juli 2019.

Backgrid/ ActionPress Shawn Mendes und Camila Cabello im November 2019

Getty Images Camila Cabello in Las Vegas

Prensa Internacional via ZUMA/ ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im November 2019

