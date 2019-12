Bei Promis auf Hartz IV leben die Stars am Existenzminimum! Am Montag startete die zweite Staffel des TV-Sozial-Experimentes. Während es für Matthias Mangiapane (36) und Hubert Fella (51) in einen Plattenbau ging, zog Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (65) mit seiner neuen Freundin Sylwia für drei Wochen auf einen Campingplatz. Ihr Hab und Gut mussten sie für das Projekt jedoch komplett zurücklassen. Lediglich einen Luxusartikel durften die Abenteuerlustigen in ihr "neues" Leben mitnehmen.

Heinz verriet gegenüber Promiflash, dass er sich für Zigaretten entschieden habe. Sylwia habe sich dagegen von ihrer geliebten Sonnenbrille nicht trennen können – keine taktische Entscheidung, wenn es nach dem Goodbye Deutschland-Star geht. "Dabei hätte sie doch Zigaretten für mich mitnehmen können, aber sie hat sich zu meinem Leidwesen für eine Sonnenbrille entschieden", ärgerte er sich. Die Fellas wollten hingegen nicht auf ein Parfum und ein Champagnerglas verzichten. Matthias schmecke Wasser aus Glas einfach besser als aus Plastikbechern, erklärte Hubert die Wahl seines Liebsten im Promiflash-Interview.

Noch bescheidender waren die Wünsche von Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe (41) und Natascha Beil: Die beiden werden in der zweiten Episode das erste Mal aufeinandertreffen und ein Team bilden. Während die Ex-Love Island-Beauty Make-up dabei hatte, entschied der Sohn von Waldemar sich für ein Buch. Das schien jedoch ziemlich langweilig gewesen zu sein: "Ich bin oft beim Lesen eingeschlafen."

"Promis auf Hartz IV" – Ausstrahlung ab dem 2. Dezember 2019, 20:15 Uhr bei RTL2.

