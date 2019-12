Yvonne Catterfeld (40) hat sich ganz schön gemacht! Die Schauspielerin hat sich nicht nur äußerlich über die Jahre hinweg verändert – auch auf der Karriereleiter legte sie ordentliche Sprünge hin. 2001 machte die Blondine ihre ersten Schritte im Fernsehen – in ihrer Rolle als Julia Blum in der Kultserie GZSZ. Heute ist sie aus der deutschen Unterhaltungsbranche kaum mehr wegzudenken. Und nun feiert das TV-Gesicht einen runden Geburtstag!

Yvonne wird am heutigen 2. Dezember 40 Jahre alt – und kann an ihrem Ehrentag auf zahlreiche Erfolge zurückblicken: Nach ihrem Ausstieg aus der Daily Soap startete sie als Sängerin durch und produzierte mit Songs wie "Für dich" und "Du hast mein Herz gebrochen" wahre Chartstürmer. Doch auch ihre Arbeit vor der Kamera verfolgte Yvonne weiter: So übernahm sie zahlreiche Rollen für TV-Formate wie "U-900", "Sophie – Braut wider Willen" oder "Die Frau des Schläfers".

Heute steht die Musikerin immer noch regelmäßig im Rampenlicht: Zwar gab sie vor Kurzem ihren Jury-Sitz bei The Voice of Germany auf, bei The Voice Senior gehört sie jedoch weiterhin zum Juroren-Team. Seit 2016 ist sie außerdem in der Krimireihe "Wolfsland" als Kommissarin Viola Delbrück zu sehen. Und auch privat scheint bei Yvonne alles rund zu laufen: Ihren heutigen Partner Oliver Wnuk (43) lernte sie vor vielen Jahren bei Dreharbeiten kennen und bekam mit ihm 2014 ihren ersten Sohn.

HERRMANN, HENRY H. Yvonne Catterfeld 2001

Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld 2005

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Yvonne Catterfeld 2007

Anzeige

Alexander Koerner/Getty Images Yvonne Catterfeld bei der "Bambi"-Verleihung 2015

Getty Images Die "The Voice of Germany"-Jury 2018

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk 2018 in Berlin



