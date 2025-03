Bei Karrierebeginn fühlte sich Yvonne Catterfeld unwohl

Yvonne Catterfeld (45) spricht erstaunlich offen über die Herausforderungen zu Beginn ihrer Karriere. Sie habe sich damals häufig wie eine "Kunstfigur" gefühlt, erklärt die Sängerin und Schauspielerin gegenüber Stern. Gerade ihre Zeit in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, in der sie vier Jahre lang die Julia Blum verkörperte, sei für sie alles andere als leicht gewesen. Erst nach ihrem Ausstieg konnte sie als Musikerin durchstarten – doch auch dort habe sie sich nicht immer wohl in ihrer Haut gefühlt: "Diese Erfahrung war so intensiv und zerstörerisch, dass ich mit der Zeit total impulsiv geworden bin", sagt Yvonne.

Ihrer Aussage nach sei es damals schwer gewesen, den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Sie erinnert sich etwa an ihren Auftritt bei der Echo-Verleihung 2004, bei der sie auf einer Rosenrankenschaukel performte. "Oh mein Gott, ist das kitschig. Das war natürlich nicht meine Idee – aber ich habe mitgemacht", meint sie rückblickend. Heute habe sich die 45-Jährige geschworen, sich in vergleichbaren Situationen nicht mehr anzupassen. Sie habe gelernt, Unangenehmes sofort anzusprechen und nicht länger in sich hineinzufressen. Auch ihre Vorstellung von Romantik habe sich mit der Zeit verändert. "So klassische Wolke-7-Sachen, Candle-Light-Dinner oder Hochzeit im Prinzessinnenkleid – das ist mir viel zu lieblich", verrät sie.

Ihre Erfahrungen der Vergangenheit würden der Sängerin auch wertvolle Ratschläge für ihr jüngeres Ich mit auf den Weg geben. So würde sie ihrem 20-jährigen Selbst heute sagen, es auf keinen Fall anderen recht machen zu wollen: "Bleib auf deinem Weg, lass dich von niemandem abbringen." Rückblickend bereut die Mutter eines Sohnes aber vor allem, sich zu sehr anpassen und leiten lassen zu haben. Mit diesen Erkenntnissen hat sie sich im Laufe der Jahre ihren eigenen Platz in der Musik- und Schauspielwelt erarbeitet, der ihrer Persönlichkeit wirklich entspricht.

Yvonne Catterfeld beim Echo 2004

Getty Images Yvonne Catterfeld bei der Berlinale 2023

