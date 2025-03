Nach 24 Jahren Berlin: Yvonne Catterfeld lebt nun in Bayern

Yvonne Catterfeld (45) hat nach 24 Jahren der Hauptstadt Berlin den Rücken gekehrt und ist in einen Vorort von München gezogen. In einem Interview mit der Zeitschrift Gala erklärte die Sängerin und Schauspielerin, dass die Entscheidung zwar von Ängsten begleitet worden sei, sie sich jedoch bewusst dieser Herausforderung gestellt habe. An ihrer Seite: ihr neuer Partner und ihr zehnjähriger Sohn Charlie, der aus ihrer früheren Beziehung mit Schauspieler Oliver Wnuk (49) stammt. "Nach 24 Jahren in Berlin wurde aus der Liebe zur Stadt eine Hassliebe", verriet Yvonne.

Besonders betonte Yvonne, wie gut sich ihr neuer Freund und ihr Sohn verstehen würden. "Die zwei sind sehr eng", verriet sie im Interview. Ihr Partner sei vollkommen in das Leben der kleinen Familie integriert und teile nicht nur die gleichen Werte, sondern auch denselben Humor. Insgesamt scheint sie in Bayern jetzt ein harmonisches, familiäres Umfeld gefunden zu haben, das ihr hilft, den Fokus auf die Dinge zu legen, die ihr wirklich wichtig sind: "Dann bin ich gerne zu Hause, schätze meine Ruhe, mein eigenes Tempo und wenn ich meine Liebsten um mich herum habe."

Yvonne Catterfeld, die mit Songs wie "Für dich" bekannt wurde und auch als Schauspielerin Erfolge feierte, hat sich über die Jahre immer wieder neu erfunden. In Berlin verbrachte sie wichtige Karriere- und Lebensabschnitte, darunter ihre Rolle als Mutter und ihre langjährige Beziehung mit ihrem Ex. Zuletzt war sie unter anderem karrieretechnisch in der deutschen Hauptstadt als Jurorin bei The Voice of Germany eingespannt.

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und ihr Sohn im Juli 2024

Getty Images Yvonne Catterfeld, "The Voice of Germany"-Halbfinale im Jahr 2024

