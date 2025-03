Yvonne Catterfeld hat keine Lust mehr auf traurige Musik

Yvonne Catterfeld (45) hat in einem Interview mit dem Südkurier Details zu ihrem neuen Album "Move" verraten. Die Sängerin betonte, dass sie dieses Mal vor allem Songs mit guter Laune und Leichtigkeit im Fokus hatte. "Ich hatte viel mehr Lust auf fröhliche Songs, Unbeschwertheit, die wir gerade in dieser Zeit ja sowieso gut gebrauchen können", erklärte Yvonne. Sie wünsche sich, dass die Menschen die Musik mit auf Reisen nehmen, sie im Auto oder am Strand hören – ganz entspannt. Für die Künstlerin stand fest, kein melancholisches Album wie zuvor zu machen, sondern eines, das voller Energie steckt.

Die Inspiration für "Move" sah Yvonne in einem Neuanfang. Das Album ist geprägt von Themen wie Tanzen, Ausgelassenheit und dem gemeinsamen Genießen von Momenten. Im Musikvideo zur Single "Hands On Me" zeigt sich die Sängerin zudem ungewohnt lasziv. Dennoch wollte sie vermeiden, dass ihre Gute-Laune-Songs eindimensional wirken: "Wir haben ziemlich viel ausprobiert, damit es bei aller Fröhlichkeit nicht platt klingt, sondern ein wenig tiefgründiger", so die Sängerin. Das letzte Album "Change" aus dem Jahr 2021 habe von Veränderung und Loslassen gehandelt und spiegelte eine schwierige Phase ihres Lebens wider. "Move" erzähle nun eine Geschichte des Ankommens – eine optimistischere Fortsetzung, wie sie es beschreibt.

Privat hat die Sängerin ebenfalls einen Neuanfang gewagt. Seit letztem Sommer lebt Yvonne nicht mehr in Berlin, sondern in Bayern, wo sie die Aussicht auf mehr Lebensqualität und Freiheit für sich und ihr Kind genießt. In ihrer Freizeit liebt sie es, mit einem Camper spontan unterwegs zu sein – eine Leidenschaft, die sie und ihre Familie regelmäßig ausleben. Diese Abenteuerlust und die Freude an der Natur scheinen auch in ihr künstlerisches Schaffen eingeflossen zu sein, das mit "Move" genau diese freigeistige und positive Energie widerspiegelt.

Yvonne Catterfeld, Sängerin

Yvonne Catterfeld und ihr Sohn im Juli 2024

