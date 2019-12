Die Pussycat Dolls-Reunion werden die Fans wohl so schnell nicht vergessen! Die beliebte Popband feierte am Sonntag nach fast zehn Jahren ihr Comeback: In der britischen TV-Show X Factor: Celebrity trat die Girlgroup mit einem Medley ihrer besten Songs auf – dabei sorgten die Bandmitglieder mit ihren freizügigen Outfits für Wirbel. Ziemlich sexy ging es auch nach der Performance weiter: Frontfrau Nicole Scherzinger (41) begeisterte die Fans in einem scharfen Netz-Kleid!

Paparazzi erwischten die 41-Jährige nach dem Konzert: In einem wild gemusterten Kleid mit extrem tiefem Schlitz und spitzen, schwindelerregenden High Heels verließ die gebürtige Hawaiianerin das TV-Studio. Ihren schweißtreibenden Bühnen-Auftritt sah man der Ex von Lewis Hamilton (34) dabei nicht an – im Gegenteil: Nicole wirkte taufrisch und entspannt!

Doch nicht nur die "Pussycat Dolls"-Frontfrau hatte sich für das Event in Schale geworfen: Auch ihre Kolleginnen zeigten sich sexy. Neu-Mama Kimberly Wyatt (37) und BFF Carmit Bachar posierten in Lack und Leder für die Kameras, Ashley Roberts (38) entschied sich hingegen für eine hellblaue Plüschjacke und eine silberne Hose.

Action Press / Backgrid Nicole Scherzinger nach ihrem Auftritt bei "X Factor: Celebrity"

Anzeige

Action Press / Backgrid Kimberly Wyatt und Carmit Bachar

Anzeige

Action Press / Backgrid Ashley Roberts nach "X Factor: Celebrity", 1. Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de