Zu alt: Nicole Scherzinger gegen Klischees im Showbusiness

Nicole Scherzinger (47) hat im Interview mit "CBS Sunday Morning" offenbart, wie schwer es für sie war, nach ihrem 30. Geburtstag in der Musikbranche Fuß zu fassen. Nach ihrem Ausstieg bei den Pussycat Dolls im Jahr 2010 stieß die Sängerin und Tänzerin immer wieder auf Altersdiskriminierung. "Ich werde nie vergessen, wie die Plattenfirmen zögerten, meine Musik zu spielen, nur weil ich 30 wurde", teilte Nicole mit. Auch in der Filmbranche erlebte sie ähnliche Vorurteile, wo man ihr bereits in ihren frühen 30ern vermehrt Rollen als Mutter anbot.

Nicole erklärte weiter, dass diese Problematik für Frauen in der Unterhaltungsbranche nicht unüblich sei. Dennoch habe sich mittlerweile einiges verändert, da Frauen selbst alte Vorstellungen durchbrechen und zum Wandel beitragen: "Wir lassen uns nicht zurückhalten und stecken uns nicht selbst in eine Schublade." Einen weiteren Einblick in die Nuancen von Altersdiskriminierung gewährte sie durch ihre Hauptrolle als Norma Desmond in der Neuauflage des Musicals "Sunset Blvd.". In der Geschichte kämpft die alternde Hollywood-Schauspielerin verzweifelt gegen ihre Bedeutungslosigkeit an – ein Thema, das Nicole besonders berührte und mit dem sie sich selbst identifizieren konnte.

Die Sängerin, die mit den Pussycat Dolls riesige Erfolge feierte, hat seitdem eine beeindruckende Karriere hingelegt, auch wenn der Weg nicht immer einfach war. Sie gewann unter anderem einen Tony Award für ihre Theaterarbeit und zeigte sich dankbar für die Möglichkeit, ihre Erfahrungen in ihre Kunst einfließen zu lassen. In einem früheren Interview mit dem US Magazine erklärte Nicole, wie persönlich ihr die Arbeit an "Sunset Blvd." war: "Die Worte des Drehbuchs haben mein Herz und meine Seele durchdrungen." Trotz aller Hürden zeigt Nicole, dass Talent und Leidenschaft kein Ablaufdatum kennen.

Getty Images Sängerin Nicole Scherzinger bei der Time 100 Gala, April 2025

Getty Images Die Pussycat Dolls, 2005

Getty Images Nicole Scherzinger, Januar 2025