Pussycat-Dolls-Revival? Nicole Scherzinger packt Details aus

Nicole Scherzinger (47) hat die Gerüchteküche um ein mögliches Revival der Pussycat Dolls neu entfacht. Im Gespräch mit dem Magazin People sagte die Sängerin am Rande der Premiere der Netflix-Show "Building the Band" am 9. Juli: "Sag niemals nie." Als Teil der erfolgreichen Girlgroup war Nicole von 2003 bis 2010 aktiv und kehrte zuletzt mit Auftritten auf die Bühne zurück. Momentan sei sie jedoch vollauf mit ihrer Rolle in der Broadway-Inszenierung "Sunset Boulevard" beschäftigt, betonte sie. "Aber wer weiß, was die Zukunft bringt." Dass Nicole in der Show, die sie als Mentorin und Jurorin begleitet, besonders von ihrer Band-Erfahrung profitiert, verriet sie ebenfalls.

In ihren eigenen Worten sei es ihre Zeit bei den Pussycat Dolls gewesen, die ihr beigebracht habe, sich in einer Gruppe einzuordnen. "Ich denke, man sollte kein Ego haben und jeder spielt eine starke Rolle auf seine eigene Weise", erklärte sie. Diese Einsichten könne sie nun an die Nachwuchstalente in der neuen Netflix-Show weitergeben. Die Sänger betonen dabei ihre individuellen Stärken, doch zugleich müsse sich jeder bewusst sein, wann es an der Zeit sei, sich zurückzunehmen und harmonisch mit dem Rest der Gruppe zu wirken, so Nicole. Ihre Aufgabe als Mentorin betrachte sie mit Hingabe und Stolz, da sie es liebe, das Beste in jungen Künstlern hervorzubringen.

Hinter den Kulissen der Show schloss Nicole auch eine enge Freundschaft mit ihrem Kollegen Liam Payne (✝31), dem verstorbenen Sänger von One Direction, der ebenfalls als Juror mit dabei war. Sie beschrieb ihn als einen "unglaublich großzügigen und talentierten" Menschen, der immer Zeit für die Fans gefunden habe – auch abseits der Kameras. Für die Sängerin ist dies nicht der erste Ausflug ins Fernsehen. Sie hat bereits bei Formaten wie "The X Factor" oder "The Masked Singer" als Jurorin begeistert und zeigte dabei stets ihr Herz für junge Talente. Mit ihrem Engagement bei "Building the Band" knüpft sie nahtlos daran an und verbindet ihre große Bühnenerfahrung mit ihrer Leidenschaft für die Förderung neuer Künstler.

Getty Images Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Die Pussycat Dolls, November 2008

Getty Images Nicole Scherzinger bei der Broadway-Premiere von "Sunset Blvd", Oktober 2024