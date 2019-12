Jennifer Lopez (50) zeigt sich auch bei Wind und Wetter durch und durch schick! Die 50-Jährige ist für ihr außerordentliches Modebewusstsein bekannt – ob in figurbetonten Abendroben, in sportlichen Training-Outfits oder im lässigen Schlabberlook: Jennifer hat das richtige Händchen für ihr äußeres Erscheinungsbild. Daher kann auch schlechtes Wetter die Sängerin nicht aus dem Konzept bringen, auch bei Regen zeigte sich die Beauty jetzt völlig stylish!

Fotografen erwischten die Schauspielerin am vergangenen Sonntag, als sie auf dem Weg zu einer Sondervorführung ihres Films "Hustlers" in New York war. Um dort hinzugelangen, musste sich J.Lo erst mal durch den Regen kämpfen. Dabei schien ihr das Wetter aber nicht viel auszumachen: Sie zeigte sich trotz des Niederschlags total entspannt, ausgerüstet mit einem schwarzen Regenschirm. In einem eleganten, grauen Dolce & Gabbana Zweiteiler, den sie mit einem schwarzen Mantel kombiniert hatte, zog sie zahlreiche Blicke auf sich.

Trotz des starken Regens erreichte die 50-Jährige die Location, ohne dass dabei ihre Frisur oder ihr Make-up ruiniert wurden. Laut Daily Mail erreichten auch ihre Schauspielkolleginnen Constance Wu, Keke Palmer (26), Julia Styles und Lili Reinhart (23) bei dem Wetter pünktlich das Event.

Backgrid Jennifer Lopez, Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Jennifer Lopez auf dem Weg zu einem Event

Anzeige

Splash News Jennifer Lopez, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de