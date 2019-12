Oliver Pocher (41) ist immer für einen Spaß zu haben! Seit rund 20 Jahren sorgt der Entertainer für unterhaltsame Momente in diversen Fernsehsendungen. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass er nach einer zweijährigen Pause bei 5 gegen Jauch sein TV-Comeback feiern wird – und das dürfte im Gedächtnis bleiben: In einer der Quizshows strippt der Comedian zusammen mit Marc Terenzi (41)!

Wie Bilder der Sendung bei TVNOW zeigen, wird die Strippergruppe SixxPaxx einen Gastauftritt in einer der zwei Folgen haben. Mit dabei ist auch Marc Terenzi, der seit 2017 ebenfalls Mitglied der tanzenden Muskelmänner ist. In der Show lässt sich Oli ebenfalls zu einer heißen Darbietung mit der Crew hinreißen. Während die anderen Boys sich in schlichten Höschen präsentieren, setzt der Schauspieler noch mal eine Schippe drauf. Er zeigt sich in einer knappen Glanzshorts in Blau und Rot. Eine knallrote Fliege rundet das Outfit ab – zumindest das, was er nach dem Auftritt noch am Körper trägt.

Mit seinen parodistischen Tanzeinlagen hat der 41-Jährige bei den Zuschauern mittlerweile Kultstatus erreicht. Zuletzt hatte er bei seinen Let's Dance-Performances berühmte Musiker wie beispielsweise Britney Spears (38) und Freddie Mercury (✝45) auf die Schippe genommen.

TVNOW Oliver Pocher und Günther Jauch bei "5 gegen Jauch"

TVNOW Oliver Pocher, die SixxPaxx und Marc Terenzi bei "5 gegen Jauch"

TVNOW Oliver Pocher bei "5 gegen Jauch"

